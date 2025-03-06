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        Haberler Magazin Zeki Demirkubuz’dan, Beşiktaş’a ziyaret - Magazin haberleri

        Zeki Demirkubuz’dan, Beşiktaş’a ziyaret

        Sıkı Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Trendyol Süper Lig takımlarından Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 20:18 Güncelleme: 06.03.2025 - 20:18
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        Beşiktaş'ı ziyaret etti
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        'Kader', 'Masumiyet' ve 'Hayat' filmleriyle tanınan yönetmen Zeki Demirkubuz, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulüp, Kulübün başkanı Serdar Adalı ile Demirkubuz'un yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak ziyaretini resmi sosyal medya hesabından, "Beşiktaşlı yönetmen Zeki Demirkubuz'dan kulübümüze ziyaret" notuyla paylaştı.

        "BEŞİKTAŞ VE FUTBOL BENİ TEMİZLİYOR"

        Demirkubuz, daha önce Habertürk'e verdiği bir röportajda Beşiktaş’a olan tutkusunu şu sözlerle dile getirmişti;

        "Beşiktaş ve futbol beni temizliyor, hayatta tutuyor. Hafta sonlarını heyecanla bekliyorum. Bu kadar masum bir ilişki kurduğum başka bir şey yok. Daha çocuksu, hatta ergence bir şey... Beşiktaş maçını izlerken yemek yemem, alkol almam; adeta bir ayin gibi izlerim. Dünyanın en güzel şeyi Beşiktaş’ın attığı gol, en acı şey de yediği goldür. 'Bu nasıl olur?' diyorum kendime ama hayat budur işte"

        Fotoğraflar: X, DepoPhoto

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        #Zeki Demirkubuz
        #Beşiktaş Jimnastik Kulübü
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