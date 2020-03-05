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Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler heyecanı arttırırken, Ayaz ve Ertan arasındaki gerilim giderek tırmandı. Firuze'nin çaresizliği ise izleyenleri derinden etkiledi.

İzleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorguladıkları bir hikayeye davet eden Zemheri’de Ertan'a, Firuze ile eskiden sevgili olduklarını söyleyen Ayaz beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ertan bunu zaten Firuze'den öğrendiğini söyleyerek ekran başındakileri şaşırttı.

Final sahnesinde herkesten gizli Ayaz'ın Firuze'nin parmaklarına dokunduğu ve ikilinin tebessüm ettiği anlar izleyenleri şoke etti. Elleri birleşen Ayaz ve Firuze’nin yeni planları şimdiden merak konusu oldu. İzleyicilerden tam not alan bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. #bittiğiyerdenbaşlar etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.

AYAZ ANNESİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILDI!

Firuze ve Ertan'ın evlendiğini öğrenen Ayaz, Firuze'den hesap sorarken duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Berrak, Safiye'ye böbreğini vermek için yaptırdığı tahlillerin sonucunda hamile olduğunu öğrenirken bu durumu Ayaz'ı yeniden kazanmak için bir şans olarak düşündü.

Ayaz, Firuze'den duyduklarının acısı üzerine annesinin vefatıyla adeta yıkıldı. Safiye'nin ölümü Filiz ve Ayaz için büyük yıkım olurken Firuze, sevdiği adama destek olamadığı için büyük bir üzüntü yaşadı. Evliliklerini herkesin öğrenmesini isteyen Ertan ise ailesine açıklaması için Firuze’ye baskı yaptı.

"Ertan'a aşık oldum!"

İki kardeşin büyük acısı;

AYAZ İNTİKAM YEMİNİ ETTİ!

Polisler Yasin cinayeti için Faruk'un ifadesini almaya gelirken Elvan büyük bir panik yaşadı. Onun garip halleri evdekileri şüphelendirmeye başladı. Faruk'tan Yasin'in boğularak öldürüldüğünü öğrenen Firuze dehşete düştü. Yasin'i aslında Ertan öldürerek büyük bir oyun oynamıştı.

Artık Ayaz'ın da kendisi gibi bir zorunluluk yaşadığına emin oldu. Sevda, Aliye'nin tepkilerinden kurtulabilmek için yaptığı planla onu hamile olduğuna inandırdı.

Ayaz cenazede babasının kendilerini bulmasında Ertan’ın payı olduğunu öğrendi ve yaşadıklarının sebebi olan Ertan'a büyük bir öfkeyle saldırdı. Ayaz artık intikam için yaşayacaktı. Firuze, Ertan'ın verdiği hediyeden dolayı Ayaz'la olan ilişkisini bildiğinden şüphelendi.

YAŞAR, FİRUZE'Yİ EVLATLIKTAN REDDETTİ!

Kızının Ertan ile evlendiğini İclal'den öğrenen Yaşar ise büyük bir üzüntü yaşadı. Firuze'yi evlatlıktan reddederken baba-kızın döktüğü gözyaşları izleyenleri derinden etkiledi. Ertan evliliklerini herkese ilan etmek için küçük bir kutlama yapmaya karar verdi. Yaşar aileden kimsenin davete katılmasını istemezken bu evliliğe içten içe sevinen Aliye, Yaşar'ı ikna etmeye çalıştı.

"Benim senin gibi bir kızım yok!"

Ay Yapım imzalı Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!