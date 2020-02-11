Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin 5. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ayaz ve Firuze’nin bir nefes kadar yakın olduğu tanıtımda Ertan sözleriyle Firuze’yi ürkütüyor. Yaşar’ın bıçaklanması ve Aliye’nin hırsızlıkla suçlanması Firuze’yi büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Firuze’yi uçurumun kenarına getiren Ertan’ın “Hangi duyguma teslim olmalıyım, hayranlık mı öfke mi” sözleri ise heyecanı yükseltiyor.

ZEMHERİ 5. BÖLÜM FRAGMANLARI

Zemheri yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

ZEMHERİ’NİN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zemheri yarın akşam heyecan dolu 5. bölümüyle ekrana gelecek. Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır. Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye'yi de derinden etkiler.

Berrak ise Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar. Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.