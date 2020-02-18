'Zengo'nun ilkleri

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videolarla şöhret olmuştu. Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar, Sakallıoğlu'nun komedi yeteneğini beyazperdeye taşıması için Çamaşırhane Film'in yapımcılığında 'Zengo'yu çekti.

'Zengo', Yasemin Sakallıoğlu için de Gökbakar Kardeşler için de bir ilk...

Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema filmi.

Şahan Gökbakar'ın ilk yönetmenlik çalışması.

Çamaşırhane Film'in Şahan Gökbakar filmleri dışındaki ilk yapımı.

Gösterime 6 Mart'ta girecek olan 'Zengo'nun senaryosu da başrol oyunculuğu da Yasemin Sakallıoğlu'na ait.

Kentsel dönüşüm sayesinde kısa sürede servet edinmiş ve moda tasarımcısı olmanın hayallerini kuran 'Zengo'nun ortak yönetmeni Müge Manuş. Yasemin Sakallıoğlu'na başrollerde Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı eşlik etti.