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        Haberler Magazin Zerrin Özer, beyin damarlarında daralma olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

        Zerrin Özer, beyin damarlarında daralma olduğunu açıkladı

        Zerrin Özer, üzücü bir haber vererek beynindeki damarlarda daralma olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:11
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        Üzücü bir haber verdi
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        Zerrin Özer, 'Yılın Şarkısı' ödülünü aldığı magazinci.com'un ödül töreninde üzücü bir haber verdi.

        Zerrin Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu belirterek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca ünlü şarkıcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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