Zerrin Özer'den 'Basit Numaralar' Zerrin Özer, yeni şarkıcı 'Basit Numaralar'ı dinleyicileriyle buluşturdu. Özer, "Çok farklı tarzda bir Zerrin Özer ile hem sevenlerimin hem de Z kuşağının karşısında olacağım" diye konuştu

Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan 'Basit Numaralar' isimli yeni şarkısının tanıtımını gerçekleştirdi.

"İLERLEYEN ŞARKILARIMDA BENİ RAP YAPARKEN BİLE GÖRECEKSİNİZ"

Uzun bir aranın ardından müziğe geri dönen Zerrin Özer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zerrin Özer, "Basit Numaralar' isimli yeni şarkımla artık geri döndüm. Çok farklı tarzda bir Zerrin Özer ile hem sevenlerimin hem de Z kuşağının karşısında olacağım. İlerleyen şarkılarımda beni rap yaparken bile göreceksiniz. Bundan sonra hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerle bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Zerrin Özer, ayrıca "Özlemişim..." dedi.