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        Zerrin Özer'den tartışma yaratacak vasiyet

        Zerrin Özer'den tartışma yaratacak bir vasiyete bulundu; "Cenazemde, 'Little Girl Blue' çalsın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:07
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        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
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        Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. 66 yaşındaki Özer, tedavinin ardından taburcu olmuştu.

        Beynindeki iki damarında daralma olduğunu söyleyen Zerrin Özer; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum " demişti.

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        Hayatını kaybeden ünlülerin cenazesi, kimi zaman alkışlarla uğurlanır. Bu durum, usule uygun olmadığı gerekçesiyle zaman zaman tartışmalara da neden olur.

        Zerrin Özer'in özel bir televizyon kanalında yayınlanan röportajında cenazesi için ettiği vasiyeti, bu yönde tartışma yaratacak türden.

        Yaşadığı zamanda olduğu gibi günümüzde de, gelmiş geçmiş en iyi kadın blues şarkıcılarından biri olarak kabul edilen 1943 doğumlu ABD'li Janis Joplin, 1970'te hayatını kaybetti.

        "Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor" diyen Zerrin Özer, cenazesinde; Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet ederek "O çalsın cenazemde" dedi.

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        #Zerrin Özer
        #Janis Joplin
        #Little Girl Blue
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