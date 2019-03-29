Zerrin Özer, 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır hayatında birinin olduğunu söyleyen Özer, "nikah masasına oturacağım" dedi.



Özer şunları söyledi:

Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda… İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı… Sevgilim bizim camiadan değil.