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        Haberler Magazin Zerrin Özer'in eski eşinden sağlık durumu hakkında açıklama; "Zerrin benim her zaman başımın tacıdır"

        Zerrin Özer'in eski eşinden sağlık durumu hakkında açıklama; "Zerrin benim her zaman başımın tacıdır"

        Geçtiğimiz aylarda omurilik ameliyatı olup Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatan, Zerrin Özer'in eski eşi Alper Önal, sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:51
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        Geçtiğimiz aylarda Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşamış ve Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Özer, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Sanatçının eski eşi oyuncu ve şarkıcı Alper Önal, Zerrin Özer'in tedavi görmesinin ardından yaptığı açıklamada; “Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onu Mersin'e yanıma getirtiyordum. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. Ve hastane sürecinden sonrada ona evimde bakacaktım. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" ifadelerini kullandı.

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        "ZERRİN HER AMAN BENİM BAŞIMIN TACIDIR"

        Alper Önal, boşanmış olmalarına rağmen Zerrin Özer ile dostluklarının hiç kesilmediğini söyledi.

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        Zerrin Özer ile 1991'de evlenip bir sene sonra boşanan Alper Önal, kısa süren evliliğinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini ve 6 yıldır Mersin'de yaşadığını söyleyerek; “Sahne çalışmalarım aralıksız devam etti. Fakat yine sevenlerimle sahne dışında da bir arada olmak istedi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ahdım Olsun' adlı teklim ve klibim ile tüm dijital platformlarda yeniden sevenlerimle buluştum” dedi.

        Fotoğraflar: İHA

        #Zerrin Özer
        #Alper Önal

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