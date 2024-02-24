Zerrin Özer'in eski eşinden sağlık durumu hakkında açıklama; "Zerrin benim her zaman başımın tacıdır"

Zerrin Özer ile 1991'de evlenip bir sene sonra boşanan Alper Önal, kısa süren evliliğinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini ve 6 yıldır Mersin'de yaşadığını söyleyerek; “Sahne çalışmalarım aralıksız devam etti. Fakat yine sevenlerimle sahne dışında da bir arada olmak istedi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ahdım Olsun' adlı teklim ve klibim ile tüm dijital platformlarda yeniden sevenlerimle buluştum” dedi.

Fotoğraflar: İHA