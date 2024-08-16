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        Haberler Müzik Zerrin Özer: Sağlık durumum çok iyi mutluyum huzurluyum

        Zerrin Özer: Sağlık durumum çok iyi mutluyum huzurluyum

        Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği ve söz-müziği Mustafa Arapoğlu'na ait 'Her Gün Olay' adlı yeni çalışmasını Grand Müzik etiketiyle yayımladı. Şarkının klibi için İstanbul'da kamera karşısına geçen Özer, sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:46
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        Şarkıcı Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan 'Her Gün Olay' adlı yeni çalışmasını Grand Müzik etiketiyle yayımladı.

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        Erkan Nas yönetmenliğinde İstanbul'da kamera karşısına geçen Zerrin Özer, yeni şarkısı için; "Çok güzel bir çalışma oldu.Artık ayda bir ya da iki ayda bir sevenlerimizle buluşacağız" dedi.

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        Sözlerine devam eden sanatçı sağlık durumunu merak eden hayranlarına da açıklamalarda bulunup; "Sağlık durumum çok iyi. Kendimi çok iyi hissedeyiyorum. Mutlu ve huzurluyum.Herkes gibi arada bende sağlık sorunları yaşıyorum.Kimse meraklanmasın bomba gibiyim ve herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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        "Z KUŞAĞI GÖZÜMÜN NURU"

        'Basit Numaralar' şarkısıyla büyük bir başarıya imza atıp rekor kıran Zerrin Özer; "Ben bütün kuşakları çok seviyorum.Hepsi benim canım.'Basit Numaralar' şarkımla da Z kuşağıyla tanıştım ve çok sevdim onları. Onlarda artık benim gözümün nuru" şeklinde konuştu.

        #Zerrin Özer
        #Her Gün Olay
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