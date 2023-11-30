2 Şurada Paylaş!









Zerrin Özer, sonrasında bir açıklama yaparak "Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları. Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.