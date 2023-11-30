Zerrin Özer: Tedavim hastanede devam edecek
Bir süredir Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer, bundan sonra tedavisinin Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edeceğini söyledi
Zerrin Özer'in Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladığı öğrenilmişti.
Zerrin Özer, sonrasında bir açıklama yaparak "Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları. Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özer'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.
Zerrin Özer, bundan sonra tedavisinin Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edeceğini duyurdu.
Zerrin Özer yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Kıymetli sevenlerim;
Dün itibari ile sevgili doktorumun vesile olduğu, değerli kurum Darülaceze'deki tedavim sona erdi. Tüm ekibe sonsuz teşekkür ederim. Bundan sonraki aşamada günlük hayatımı az da olsa etkileyen yürürken yaşadığım denge problemiyle ilgili tedavi sürecim muhteşem tıbbi donanım ve profesyonel ekibe sahip Çam ve Sakura Hastanesi'nin kıymetli doktorları tarafından yönetilecektir. Tüm bu sürecin ilk gününden itibaren ilgisi ve desteği ile yanımda olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Ahmet Selim Köroğlu'na ve bundan sonraki süreçte sağlığımı huzurla emanet ettiğim Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit'e son teşekkürlerini sunarım.