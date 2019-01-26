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Hayatta en önem verdiği şeyin hayvanlar olduğunu dile getiren Özer, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e bu konuda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederek “ Benim iki tane köpeğim, iki tane kedim var. Hiç kimse kızmasın, çoğu insandan çok seviyorum onları. Sayın Hilmi başkanımda çok değer veriyormuş bu konuya. Sokak hayvanlarına çok büyük destek oluyormuş. Allah onun o güzel yüreğine göre versin. Çünkü bir tarafları acısa söyleyemezler. Bir yerleri rahatsızlansa dile getiremezler ama her zaman sizin yanınızdalar “ şeklinde konuştu.