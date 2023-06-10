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Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış: Arkadaşlığımız sürüyor

Zeynep Bastık, önceki akşam yeni çıkaracağı şarkısı için dostlarıyla yemekte buluştu. Bastık'ın davetine katılan eski eşi Tolga Akış, biten evlilikleriyle ilgili açıklama yaptı

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  • Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış: Arkadaşlığımız sürüyor

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Etiler'deki bir mekâna girerken sorulara yanıt geren Zeynep Bastık, "Klibi çekmemiz bir gün sürdü ama öncesindeki çalışma süreci uzundu. Danslar ettik, birden fazla kıyafetler değiştirdik. Bence güzel oldu. Umarım sizler de seversiniz" dedi.
  • Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış: Arkadaşlığımız sürüyor

    Aşk hayatı ile ilgili de konuşan Zeynep Bastık, "Sevgilim yok, kimse de yanaşmıyor. Ama iyi böyle güzel güzel. Keyfim yerinde. Olursa zaten bir dakika bırakmam elini. Mutlaka görürsünüz. Aşık olmayı bekliyorum" diyerek kahkaha attı. 
  • Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış: Arkadaşlığımız sürüyor

    "İLİŞKİMİZ DOSTLUĞA DOĞRU İLERLİYORDU"

    Ardından mekâna Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış da geldi. Girişte soruları yanıtlayan Tolga Akış, biten evlilikleriyle ilgili konuştu.
  • Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış: Arkadaşlığımız sürüyor

    Akış, "Bizim ilişkimiz zaten yavaş yavaş dostluğa doğru ilerliyor ve o hale geldi diye biz ayrılık kararı aldık. Dolayısıyla dostluğumuzu kaybetmemiz için bir sebep yok. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz" dedi.
  • Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış: Arkadaşlığımız sürüyor

    Akış, "Tekrardan evlenir misiniz" sorusuna ise, "Hayır. Öyle bir durumda değiliz. Gayet güzel arkadaşlığımız devam ediyor" yanıtını verdi.
  • Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış: Arkadaşlığımız sürüyor

    "EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK"

    Zeynep Bastık ise konuyla ilgili, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık" demişti.
  • Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış: Arkadaşlığımız sürüyor

    Çağımızda evliliğin zor olduğunu söyleyen Bastık, "Günümüzde evliliğin zor olduğunu düşünüyorum. Evlilik değerlerini koruyarak kurumu devam ettirmek zor" ifadelerini kullanmıştı.

    Buna rağmen anne olmayı hayal ettiğini söyleyen Zeynep Bastık, "Bebek sahibi olmayı istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim" demişti.

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