Zeynep Dizdar, babası Kamuran Dizdar'ın vefat ettiğini duyurdu. Dizdar, "Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada. Siz birbirinize kavuştunuz, cennet olsun mekanınız." açıklamasında bulundu.

ZEYNEP DİZDAR KİMDİR?

Zeynep Dizdar, 14 Temmuz 1976'da Kadıköy, İstanbul'da doğdu. ilk albümü "Yolun Açık Ola" ile 1997 yılında profesyonel müzik yaşamına adım attı. Albümdeki "Vazgeç Gönül" adlı şarkısı ile o yıllarda radyo ve müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen Zeynep Dizdar, bu şarkı ve albümle birlikte müzik otoritelerinden de tam not aldı. Albümde "Nerede Olursan Ol" isimli şarkısına çektiği video klibiyle elektronik müziğin Türkiye'deki ilk örneklerinden birini de hayranlarına sunmuş oldu.

Müzisyen ve yorumcu kimliğini "Yolun Açık Ola" ile ispatlayan Zeynep Dizdar, bu çıkışın ardından yeni albümü için 8 yıl bekledi. Bu süre zarfında müzikten kopmayan ve sahne performanslarına devam eden sanatçı 2005 yılında ikinci stüdyo albümü "İlle De Sen" 'i çıkardı ve bu albümün çıkış parçası "Zehir Gibi" ile tekrar dikkatleri çekmeyi başardı. Ozan Çolakoğlu'nun prodüktörlüğünü yaptığı "İlle De Sen" albümü Sarı Ev ve Sony BMG ortak yapımıdır. Albüm 10 şarkıdan oluşmuş; "İlle De Sen", "Yok Yok", "Zehir Gibi" ve "Yüreğimdeki Yağmurlar" adlı şarkılar kliplendirilmiştir. Dönemin en büyük hitlerinden olan "Yok Yok" ve "Zehir Gibi" 'nin söz ve müziği Zeynep Dizdar'a aittir.

2007 yılı Temmuz ayında ön çalışmaları başlayan 3. albümü "Sana Güvenmiyorum" ise bir yıl sonra 2008 yılı Temmuz ayında müzik marketlerdeki yerini almıştır. Birbirinden güzel 11 şarkının yer aldığı bu albümün prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu ve Barış Büyük üstlenmiştir. Sarı Ev ve Erol Köse ortak çalışması olan albümün aranjelerinin büyük bir kısmı Serkan Dinçer ve Ozan Göktekin imzası taşımaktadır. Albümün çıkış şarkısı "Sana Güvenmiyorum" 'un sözü ve müziği Emre Kaya imzası taşımakta olup kliplendirilen ilk eser olmuştur. Zeynep Dizdar besteci kimliğini bu albümde daha da ileriye taşıyarak 5 şarkıya imzasını atmıştır. Bunlardan "Boşver" adlı şarkısı albümde kliplendirilen 2. şarkısıdır. Sanatçı katıldığı birçok programda "Aşk Bu" adlı şarkısının en sevdiği eseri olduğunu belirtmiştir.

Sanatçı, 2009 yılı Kasım ayında Seyhan Müzik etiketiyle sözü ve müziği kendisine ait olan "Aşkın Büyüsü" adlı single çalışmasını çıkarmıştır. Şarkının aranjesi Suat Aydoğan tarafından yapılmış olup klibi Eyüp Dirlik tarafından çekilmiştir.

Sanatçının 4. albümü "Hayat Benim Elimde" 2010 yılı Temmuz ayında Erol Köse Exclusive etiketiyle sevenleriyle buluştu. Toplam 13 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı söz ve müziği sanatçıya ait "Hayat Benim Elimde" olmuştur. Prodüktörlüğünü Erol Köse'nin yaptığı albümde daha önce sadece sanal ortamda satışa sunulan "Aşkın Büyüsü" adlı şarkıda yer almıştır. Sanatçı bu albümde ilk kez bir cover yaparak sözü Sezen Aksu'ya müziği Onno Tunç'a ait olan "Bir Çocuk Sevdim" adlı şarkıyı seslendirmiştir. Albümdeki bir diğer yenilik ise sanatçının kendisi için özel bir logo tasarlatması olmuştur. İlk olarak "Hayat Benim Elimde" adlı şarkısını kliplendiren sanatçı ikinci klibini hayranlarının yoğun isteği doğrultusunda "Bir Çocuk Sevdim" adlı şarkısının akustik versiyonuna çekmiştir.

Sanatçının 5. albümü “Viraj” 2011 yılı Temmuz ayında Erol Köse Exclusive etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Toplam 8 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı söz ve müziği Serkan Dinçer’e aranjesi Gürsel Çelik’e ait “Uyandırma” olmuştur. Prodüktörlüğünü Erol Köse’nin yaptığı albümde genelde dans şarkılarına yer verilmiştir. Slow şarkı olarak sözü ve müziği Halil Koçak’a aranjesi Erman Tazegül’e ait olan “Su Akar Yolunu Bulur” klip çekilmeden sanal ortamda çok büyük ilgi görmüş ve slow radyolarda zirveye kadar çıkmıştır. Albümde sanatçı sözü ve müziği kendisine ait olan bir şarkıya yer verirken bir tanede cover yapmıştır. Albümün ilk video klibi Eyüp Dirlik tarafından “Uyandırma” adlı şarkıya çekilmiştir. Erol Köse Exclusive ile anlaşma fest etmesiyle bu albüme başka klip çekilmemiştir.

Sanatçının 6. albümünü 2011 Aralık ayında "2012" isimli single çalışmasını Kaya Müzik etiketiyle müzik piyasasına sürmüştür. Albümde yer alan şarkılardan biri olan “Venüs” 'ün sözü ve bestesi Zeynep Dizdar'a aittir. Murat Onbul Yönetmenliğinde Bakırköy'de bir tiyatro sahnesinde bu şarkıya klip çekilmitir. Albümdeki bir diğer şarkı ise “Kendine İyi Bak” 'dır. Bu şarkının sözü ve bestesi ise Emrah Albayrak'a aittir.

Sanatçı 2012 yılı Kasım ayında Dj Murat Uyar ile birlikte çalışarak "Maske isimli single'sini DMC Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür.Maske'nin sözü ve bestesi Emre Kaya'ya Şarkının klibi Avustralya'nın Melbourne eyaletinde 2 günde çekilmiştir. Klibin yönetmenliğini Alper Kasap üstlenmiştir. Ayrıca "Maske" 'nin Club ve Dance olmak üzere 2 versiyonu daha bulunmaktadır.

Sanatçı 2013 yılı Temmuz ayında Sözü ve Bestesi İsra Gülümser'e ait olan ''İkimiz'' isimli single çalışmasını müzik piyasasına sürmüştür. Şarkının klibini ise Zeynep Dizdar'ın çok yakın arkadaşı ve sanatçı dostu Faruk K çekmiştir.

Sanatçı son olarak 2014 yılında Dj Murat Uyar ile birlikte çalışarak "Party" isimli maxi single çalışmasını Seyhan Müzik etiketiyle müzik piyasasına sürmüştür. Şarkının sözü ve bestesi Güven Baran'a aittir. Şarkının klibi plajda ve bir gece kulübünde gerçekleşmiştir. Ayrıca albümde Party'nin 2 versiyonu bulunmaktadır. Bunun dışında bir de sözü ve bestesi Zeynep Dizdar'a ait olan Beni Çıldırttın şarkısı bulunmaktadır.

Şarkıcılığın yanında bestecilik de yapan Zeynep Dizdar, 2006 yılında Zeynep Mansur'un "Sen Nasıl İstersen" albümü için sözü ve müziği kendisine ait olan "Yarım Kalan Aşk", 2007 yılında Reyhan Karaca'nın "İmza" albümü için "Heves", 2010 yılında Suat Aydoğan'ın "Müziktir Herşeyi Anlatan" albümü için "Ben Senin İçin Varım" ve Bulut Duman'ın çıkış şarkısı "Mızrak" 'ı, 2011 yılında Faruk K'nın Fark albümü için Adalet Yerinde 2015 yılında Erdem Karaduman için Ey Aşk şarkısını hazırlamıştır.

"Benim hedefim popüler yüz olmak yerine asıl işim olan müzikte kalıcı olmak; bunun içinde dünya standartlarındaki yıldızları takip ediyorum" diyen yorumcu dünya starlarını kendisine örnek aldığını da belirtmektedir.