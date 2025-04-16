Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Gür'den, Sibel Taşçıoğlu'na: Biraz çocukça buluyorum - Magazin haberleri

        Zeynep Gür'den, Sibel Taşçıoğlu'na: Biraz çocukça buluyorum

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nden senaryo gereği ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun, senarist Zeynep Gür'ü sosyal medyada takipten çıktı. Gür, yaşananlara dair bir açıklama yaptı; "Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 23:51 Güncelleme: 16.04.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biraz çocukça buluyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği diziden ayrıldı.

        Ayrılığın ardından Sibel Taşçıoğlu’nun dizinin senaristi Zeynep Gür’ü sosyal medya hesabından takipten çıktı.

        REKLAM

        "BEN KENDİSİNİ TAKİP EDİYORUM"

        Bu gelişme üzerine Zeynep Gür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Vallahi ben de takipten çıktığını haberlerden öğrendim. Bu tamamen bir hikâye meselesiydi. Ben her zaman profesyonel düşündüm ve düşünmeye devam edeceğim. Dizi mantığında hikâye esastır, bizim amacımız da hikâyenin otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Gür
        #kızılcık şerbeti
        #Sibel Taşçıoğlu
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!