Zeynep Gür'den, Sibel Taşçıoğlu'na: Biraz çocukça buluyorum

SHOW TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği diziden ayrıldı.

Ayrılığın ardından Sibel Taşçıoğlu’nun dizinin senaristi Zeynep Gür’ü sosyal medya hesabından takipten çıktı.

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"BEN KENDİSİNİ TAKİP EDİYORUM"

Bu gelişme üzerine Zeynep Gür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Vallahi ben de takipten çıktığını haberlerden öğrendim. Bu tamamen bir hikâye meselesiydi. Ben her zaman profesyonel düşündüm ve düşünmeye devam edeceğim. Dizi mantığında hikâye esastır, bizim amacımız da hikâyenin otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum."