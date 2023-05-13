"HEY ŞEY YOLUNDA"



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda objektiflere yansıyan Zeynep Nazlı Sabancı, basın mensuplarına, "Her şey yolunda, spor yapıyorum ve dikkatli besleniyorum. Biz de heyecanlıyız, heyecanla bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



Fotoğraflar: Instagram