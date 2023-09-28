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"DUALARIMIZLA KUTLADIK"



Arzu Sabancı, konuyla alakalı, "Arzu Alara'mız 40 günlük oldu. Dualarımızla kutladık. Gelen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik, çok teşekkürler" dedi.

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"ADI UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"



Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Arzu Alara' ismiyle ilgili duygularını dile getiren Arzu Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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"CANIM KIZIMIZ DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN"



Ardından bir açıklama daha yapan Arzu Sabancı, torununa, "Canım kızımız seni uzun zamandır heyecanla bekliyorduk, hoş geldin dünyamıza… Analı, babalı büyü, sağlıklı, mutlu, şanslı, başarılı uzun bir ömrün olsun inşallah" diyerek, seslenmişti.



Fotoğraflar: Instagram

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