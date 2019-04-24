Günün erken saatlerinde kızı ile alışveriş merkezine gelen ve uzun süre anne kız alışveriş yapan Zeynep Hanım daha sonra kızından ayrılarak yakın arkadaşları ile buluştu.

Gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayan ünlü mimar, objektiflere poz verdikten sonra kızından ayrılıp yakın arkadaşları ile buluştu. Bir restoranda dostları ile buluşan Zeynep Yılmaz burada akşam saatlerine kadar oturup kahve eşliğinde sohbet etti.