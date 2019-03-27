3 | 15

Şeyma Subaşı’nın dün oyunculukla ilgili olarak, "Biz sarışınlara zengin ve gösterişli roller daha çok gidiyor" sözüne karşılık Zeynep Yılmaz’ın Instagram story’sinde sarışın perukla paylaştığı video Subaşı’na gönderme yaptığı şeklinde yorumlara sebep olmuştu.