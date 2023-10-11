Mersin'in Erdemli ilçesinde Muharrem Yetim (54), Hacıhalilarpaç Mahallesi Deligelin mevkisindeki bahçesinde zeytin ağaçlarını hasat etmek isterken yaban arılarının arasında kaldı.

Arıların birkaç yerinden soktuğu Yetim'in fenalaşması üzerine çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada araçla yola çıkarılan Yetim, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan Yetim, kaldırıldığı MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.