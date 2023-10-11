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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de zeytin hasadında acı olay! - Güncel haberler

        Zeytin hasadında acı olay! Yaban arılarının arasında kaldı

        Mersin'de, bahçede bulunan zeytin ağaçlarını hasat eden Muharrem Yetim, yaban arılarının arasında kaldı. Arıların sokmasıyla fenalaşan Yetim, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:14
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        Zeytin hasadında acı olay!
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde Muharrem Yetim (54), Hacıhalilarpaç Mahallesi Deligelin mevkisindeki bahçesinde zeytin ağaçlarını hasat etmek isterken yaban arılarının arasında kaldı.

        Arıların birkaç yerinden soktuğu Yetim'in fenalaşması üzerine çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada araçla yola çıkarılan Yetim, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İlk müdahalesi yapılan Yetim, kaldırıldığı MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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