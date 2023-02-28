Zeytin Nasıl Saklanır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Zeytin Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Zeytin Saklama Yöntemleri
ABONE OL

Zeytin nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta zeytin saklama yöntemleri

Zeytin kahvaltıların vazgeçilmez ürünüdür. Hem yeşil hem siyah haliyle tüketilebilen zeytin doğru saklama yöntemleriyle uzun süre bozulmadan, yumuşamadan saklanabilir. İşte tüm detayları ve püf noktalarıyla zeytin saklama yöntemleri…

Zeytin Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Zeytin Saklama Yöntemleri
HABERTURK.COM

Zeytin Nasıl Saklanır?

Zeytinin bozulmadan saklanabilmesi için hava almayacak şekilde sağlıklı ambalaj ürünlerinde saklanması gerekir. Günlük tüketilecek kadar çıkarılıp kalanının aynı şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Diğer yandan zeytinin bozulmadan saklanabilmesi için zeytinin kuru kalmaması yağlı olması sağlanır. Şimdi adım adım zeytin saklama yöntemlerini inceleyelim.

Zeytin Buzdolabında Saklanır Mı?

Zeytinin uzun süre bozulmadan, yumuşamadan saklanabilmesinin bir yolu da buzdolabında saklamaktır. Siyah ve yeşil olmak üzere iki çeşit olan zeytinde siyah zeytin daha hassastır. Yani daha çabuk bozulup, tadı değişebilir.

  • Öncelikle siyah zeytinleri cam bir kavanozun ya da sağlıklı plastik bir kabın içerisine koyun.
  • Siyah zeytinlerin kuru kalmaması son derece önemlidir.
  • Bunu önüne geçmek için üzerine bir miktar kaya tuzu ve zeytinyağı eklenmesi dayanıklılık süresini uzatacaktır.
  • Aynı zamanda ihtiyacınız kadar zeytini günlük olarak alıp, kalanını hava almayacak şekilde saklamak önemlidir.
  • Yeşil zeytinde ise durum daha farklıdır. Çünkü yeşil zeytin ağırlıklı olarak salamurada durması gereken bir zeytindir.
  • Bu sebeple marketten ya da pazardan aldığınız ya da kendinizin kurduğu zeytinleri cam bir kavanoza aktarın.
  • Üzerini geçecek kadar salamura (tuzlu su) ekleyin.

Zeytin Buzlukta Saklanır Mı?

Zeytini diğer bir saklama yöntemi ise buzlukta saklamaktır. Bunun için;

  • Zeytinleri durulayın ve tuzlu suya koyun.
  • Tuzlu suya konan zeytinler kilitli bir buzdolabı poşetine konulur.
  • Zeytinler buzlukta 6 ay kadar saklanabilir.

Zeytin Dışarıda Saklanır Mı?

Zeytin uygun koşullarda ve doğru saklama yöntemleriyle dışarıda da saklanabilir. Burada zeytin nasıl ortamda saklanır sorusu akılları kurcalamaktadır. Zeytin direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Burada ister yeşil ister siyah olsun tümünde esas olan zeytinlerin kuru kalmamasıdır. Siyah zeytin için az miktarda kaya tuzu ve zeytinyağı yeşil zeytin için ise salamura olmazsa olmazdır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kültür Mantarı Nasıl Yetiştirilir ve Ne Kadar Sürede Yetişir? Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
KISAYOL Kültür mantarı nasıl yetiştirilir?
Maydanoz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Maydanoz Saklama Yöntemleri
KISAYOL Maydanoz nasıl saklanır?
Mercimek Nasıl Yetişir? Mercimek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Mercimek nasıl yetişir?
Mısır Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Mısır Saklama Yöntemleri
KISAYOL Mısır buzluğa nasıl konur?
Muz Nasıl Yetişir? Muz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Muz nasıl yetişir?
Muz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Muz Saklama Yöntemleri
KISAYOL Muz nasıl saklanır?
Pestil Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Pestil Saklama Yöntemleri
KISAYOL Pestil nasıl saklanır?
Patates Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Patates Saklama Yöntemleri
KISAYOL Patates nasıl saklanır?
Patlıcan Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Patlıcan Saklama Yöntemleri
KISAYOL Patlıcan buzluğa nasıl konur?
Sarımsak Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Sarımsak Saklama Yöntemleri
KISAYOL Sarımsak nasıl saklanır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.