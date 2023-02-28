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Zeytin Nasıl Saklanır?

Zeytinin bozulmadan saklanabilmesi için hava almayacak şekilde sağlıklı ambalaj ürünlerinde saklanması gerekir. Günlük tüketilecek kadar çıkarılıp kalanının aynı şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Diğer yandan zeytinin bozulmadan saklanabilmesi için zeytinin kuru kalmaması yağlı olması sağlanır. Şimdi adım adım zeytin saklama yöntemlerini inceleyelim.

Zeytin Buzdolabında Saklanır Mı?

Zeytinin uzun süre bozulmadan, yumuşamadan saklanabilmesinin bir yolu da buzdolabında saklamaktır. Siyah ve yeşil olmak üzere iki çeşit olan zeytinde siyah zeytin daha hassastır. Yani daha çabuk bozulup, tadı değişebilir.

Öncelikle siyah zeytinleri cam bir kavanozun ya da sağlıklı plastik bir kabın içerisine koyun.

Siyah zeytinlerin kuru kalmaması son derece önemlidir.

Bunu önüne geçmek için üzerine bir miktar kaya tuzu ve zeytinyağı eklenmesi dayanıklılık süresini uzatacaktır.

Aynı zamanda ihtiyacınız kadar zeytini günlük olarak alıp, kalanını hava almayacak şekilde saklamak önemlidir.

Yeşil zeytinde ise durum daha farklıdır. Çünkü yeşil zeytin ağırlıklı olarak salamurada durması gereken bir zeytindir.

Bu sebeple marketten ya da pazardan aldığınız ya da kendinizin kurduğu zeytinleri cam bir kavanoza aktarın.

Üzerini geçecek kadar salamura (tuzlu su) ekleyin.

Zeytin Buzlukta Saklanır Mı?

Zeytini diğer bir saklama yöntemi ise buzlukta saklamaktır. Bunun için;

Zeytinleri durulayın ve tuzlu suya koyun.

Tuzlu suya konan zeytinler kilitli bir buzdolabı poşetine konulur.

Zeytinler buzlukta 6 ay kadar saklanabilir.

Zeytin Dışarıda Saklanır Mı?

Zeytin uygun koşullarda ve doğru saklama yöntemleriyle dışarıda da saklanabilir. Burada zeytin nasıl ortamda saklanır sorusu akılları kurcalamaktadır. Zeytin direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Burada ister yeşil ister siyah olsun tümünde esas olan zeytinlerin kuru kalmamasıdır. Siyah zeytin için az miktarda kaya tuzu ve zeytinyağı yeşil zeytin için ise salamura olmazsa olmazdır.

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