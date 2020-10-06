AA

Maltepe Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta bulunan Maltepe Sanayi Sitesinin 3'üncü katındaki çorap atölyesinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. AA'nın haberine göre; basınçlı hava makinelerinin olduğu bölümde başladığı öne sürülen yangında atölyede ve depo bölümünde hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.