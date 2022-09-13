Emek ödülleri verildi 0:00 / 0:00

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29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’ sahiplerine takdim edildi. Yetkin Dikinciler’in sunumuyla Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleşen gecede ödüller, tiyatronun usta ismi Zihni Göktay, oyuncu, şarkıcı ve makyaj sanatçısı Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası eski başkanı Zafer Ayden’e verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, önemli gecenin açılışında söz aldı ve uzun yıllardır topluluklara hitap etmesine rağmen sanatçıların karşısında konuştuğunda heyecanlandığını söyledi. Başkan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Reis-i Cumhur olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız” sözlerine vurgu yaptı.

Zeydan Karalar

Zeydan Karalar, konuşmasını şöyle sürdürdü: Biz sanattan, demokrasiden, insan haklarından, emekten yanayız. Sinema şehri Adana’nın en anlamlı değerlerinden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ni 29'uncu kez gerçekleştiriyoruz. 1969’da başlayan, zaman zaman ara verilen festivali biz 3 yıldır pandemiye rağmen coşkulu, sinemaya, Adana’ya, sanatçılarımıza ve sinema kenti Adana’ya yakışır şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl ve daha önceki yıllarda kaybettiğimiz sinema sanatçılarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Suzan Kardeş

Zihni Göktay’a ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar takdim etti. Göktay ödülünü alırken, “Birçok ödül aldım ama ilk defa bir film festivalinden ödül alıyorum. Benim kadrimi kıymetimi bilen herkese teşekkürü borç biliyorum. Adana benim için çok önemli bir şehir. Yalnız kebabıyla, narenciyesiyle, pamuğuyla değil; sanatıyla, fikir adamlarıyla, devlet adamlarıyla, sanatçısıyla da çok önemli bir şehirdir benim içim. 1964'te ilk turnemi de Adana’ya yapmıştım. Benim için Kemaller çok önemli; Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Mustafa Kemal... Bu güzel ödül için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zafer Ayden

Orhan Kemal Emek Ödülü’nün bir diğer sahibi Suzan Kardeş’e ödülünü, şair-yazar Ataol Behramoğlu ile Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü takdim etti. Suzan Kardeş ödülünü alırken; ''Ne mutlu buradayım. Bana bu ödülü veren ve layık gören herkese teşekkür ediyorum. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen meslek aşkı için setlerde var olmak isteyen, sinemanın her alanında olan, görev alan arkadaşlarımızı, ustalarımızı da görelim. Onlar setlerde görülmek istiyorlar. Onların sırtında usta yazsın. Bu benim hayalim. Hepsi çok önemli. Sevgili yapımcılar, ustalarımız setlerde olsunlar. Teşekkür ederim beni bu akşam görünür kıldığınız için. Çünkü yok olmak istemiyorum ve camiada var olmak istiyorum.'' dedi.

Sine-Sen’in eski Başkanı ve 40 yıldır Sinema Emekçileri Sendikası yönetim kurulunda olan Zafer Aydan ise ödülünü DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun elinden aldı. Ayden, ''Bütün sinema emekçileri adına herkese teşekkür ederim. Bu ödülü, sette, setten eve dönerken hayatını kaybeden set emekçilerine, iş cinayetinde yitirdiğimiz emekçi kardeşlerime ve insanca mücadele için hayatını veren yoldaşlarımız için alıyorum” diye konuştu.

Zuhal Olcay

Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Senfonik Project’in film müzikleriyle renk kattıkları gecede Zuhal Olcay da sahne aldı. Sinemaseverlerin şarkılarına eşlik ettiği Zuhal Olcay konserinin sürprizi ise Zihni Göktay ile Olcay’ın birlikte seslendirdikleri ‘Lüküs Hayat’ opereti oldu. Tören, seyircilerin coşkulu alkışlarıyla sona ererken, sanatçılar ayakta alkışlandı.