"Zimem" ile 9 mahallenin borcunu ödediler

Yozgat'ta Ramazan ayında Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin bakkala olan borcu ödendi.

Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezindeki 9 bakkalın veresiye defterlerini satın aldı.

Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, 9 mahalledeki 9 bakkalın veresiye defterlerinde yazılı borçları kapattıklarını söyledi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın önderliğinde ramazan ayında "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını belirten İtik, şunları söyledi:

"Her yıl özellikle Yozgat merkezde bulunan bakkalları Valimiz belirliyor, biz de gidip bu bakkalların veresiye borçlarını kapatıyoruz. Bugün 9 bakkaldaki toplam 300 bin liralık borcu ödedik. Derneğimizin Yozgat ve İstanbul’daki genel merkezimizde bulunan hayırsever iş insanlarına, zimem defteri uygulamasını sürdürdükleri için teşekkür ediyorum."

Bakkal Şemsi İçem ise hayırseverlerin veresiye defterinde yazılı 37 bin liralık borcu ödediğini kaydetti.