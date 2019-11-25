Trabzon'da 16 yaşındaki genç kız, teyzesinden dayak yediği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da yaşayan 16 yaşındaki D.K. hafta sonu teyzesini ziyarete gitti. İddiaya göre, genç kız, evde oturduğu sırada teyzesiyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle teyzesi, D.K.'nın boğazını sıkıp tırnakladı.
RAPOR ALIP, ŞİKÂYETÇİ OLDU
Teyzesinden dayak yediğini iddiasıyla gittiği sağlık kuruluşunda doktor raporu alan D.K. ardın polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Doktor raporunda yaralandığı belirtilen D.K.'nın şikâyeti üzerine teyze Ö.K. gözaltına alındı. Hakkındaki iddiaları reddeden kadın serbest bırakıldı.
DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GİDECEK
Tarafların ifadesinin alınmasını ardından dosya savcılığa gönderildi. Suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyanın uzlaştırma bürosuna gideceğini belirtildi. D.K.'nın teyzesini affetmemesi durumunda, teyze hakkında yaralama suçundan dava açılacak.
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