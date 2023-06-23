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Haberler Müzik Ziynet Sali: Artık benim de İstanbul için bir şarkım var - Magazin haberleri
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Ziynet Sali: Artık benim de İstanbul için bir şarkım var

Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı 'Duy İstanbul'u' müzikseverlerle buluşturan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, "Sözü, içeriği ve düzenlemesi ile tam bir Ziynet Sali şarkısı. İstanbul için onlarca şiir yazıldı, şarkılar bestelendi. Artık benim de İstanbul için bir şarkım var" şeklinde konuştu

Ziynet Sali: Artık benim de İstanbul için bir şarkım var - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ziynet Sali, Bebek'te görüntülendi. Toplantı için geldiğini söyleyen Sali, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ARTIK BENİM DE İSTANBUL İÇİN BİR ŞARKIM VAR"

Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı 'Duy İstanbul'u' müzikseverlerle buluşturan ünlü şarkıcı, "Sözü, içeriği ve düzenlemesi ile tam bir Ziynet Sali şarkısı. İstanbul için onlarca şiir yazıldı, şarkılar bestelendi. Artık benim de İstanbul için bir şarkım var" dedi.

"İŞİMİ İYİ YAPIYORUM"

Ziynet Sali, basın mensuplarının, "Hem polemiklerden uzak durup hem de bu kadar gündemde olmayı nasıl başarıyorsunuz?" sorusunu ise, "Sevdiğim bir söz var; 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz...' Benim işim de şarkılarım. İşimi iyi yapıyorum. 20 yıldır sizinleyim. Umarım 25'inci yılı da kutlarız" şeklinde yanıt verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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