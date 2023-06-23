Ziynet Sali: Artık benim de İstanbul için bir şarkım var

Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı 'Duy İstanbul'u' müzikseverlerle buluşturan ünlü şarkıcı, "Sözü, içeriği ve düzenlemesi ile tam bir Ziynet Sali şarkısı. İstanbul için onlarca şiir yazıldı, şarkılar bestelendi. Artık benim de İstanbul için bir şarkım var" dedi.

"İŞİMİ İYİ YAPIYORUM"

Ziynet Sali, basın mensuplarının, "Hem polemiklerden uzak durup hem de bu kadar gündemde olmayı nasıl başarıyorsunuz?" sorusunu ise, "Sevdiğim bir söz var; 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz...' Benim işim de şarkılarım. İşimi iyi yapıyorum. 20 yıldır sizinleyim. Umarım 25'inci yılı da kutlarız" şeklinde yanıt verdi.