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"BU KADAR ÇİRKİNLEŞMENİN ALEMİ YOKTU!"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, "Sıla Ziynet Sali’nin kolunu kırdı" iddiaları hakkında konuşan Sali, "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, gerçekten konuşma yasağım var. Tabi çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onuda yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten, ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu , insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor . konu zaten yargıda avukatım ilgileniyor" dedi.