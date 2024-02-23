Ziynet Sali: İade-i ziyarete geldim
Ziynet Sali, Mecidiyeköy'deki bir mekânda Yunan şarkıcı Despina Vandi'yi dinlemeye gitti. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Sali, "İade-i ziyarete geldim. Bundan 10 sene önce de kendisi sağ olsun, bir telefonumla Harbiye'de ki konserime konuk olmuştu" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ziynet Sali, Mecidiyeköy'deki bir mekânda sahne alan Yunan şarkıcı Despina Vandi'yi dinlemeye gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali; "İade-i ziyarete geldim. Bundan 10 sene önce de kendisi sağ olsun bir telefonumla Harbiye’deki konserime konuk olmuştu. Şimdi göremedim onu da yanına gideceğim" ifadelerini kullandı.
Yeni şarkısı 'İmkansız Aşk' hakkında da konuşan Ziynet Sali; "2 hafta oldu şarkı çıkalı. Zaten bilindik bir şarkıydı. Ben de şarkıyı çok seviyordum, kendimce yorumlamak istedim. Çok güzel bir hikâye anlatıyor. Aşkı anlatıyor ama aşkın imkansızlığını anlatıyor" dedi.
"SEYİRCİMİZE ASLA SAYGISIZLIK YAPMIYORUZ"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir konserde topuklu ayakkabılarını çıkarıp sahneye terlikle devam eden Ziynet Sali, konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı; "Sahnemin bitmesine son 10 - 15 dakika kalmıştı. Hareketli geçiyor sahnelerimiz, o yüzden topukluları çıkarttım. Hatta espri de oldu; "Topukluları çıkarınca boyum normal haline döndü" diye. Doğal olmak bunlar... Seyircimize asla saygısızlık yapmıyoruz. Topuklular ile halay çekmediğim için çıkardım" diye konuştu.