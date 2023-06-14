Ziynet Sali'den 'Duy İstanbul'

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Ziynet Sali, yeni şarkısı 'Duy İstanbul'u müzikseverlerin beğenisine sundu. "Ben İstanbul'a âşık bir öğrenci olarak geldim. İstanbul'un yeri bende çok ayrı..." diyen şarkıcı, "Duy İstanbul', yorgunluğa, kırgınlığa rağmen yine de aşkından vazgeçmek istemeyenlerin şarkısı oldu" ifadelerini kullandı.

Düzenlemesi Ozan Doğulu’ya, söz ve müziği Umut Yaşar Sarıkaya'ya ait olan şarkının video klibinin yönetmenliğini ise Mert Özkan ve Veli Kuzlu yaptı.

Klip çekimleri İstanbul'un sembol mekânlarında yapıldı. Sirkeci Garı'nda başlayan çekimler Kız Kulesi'ni karşıdan gören Salacak Sahili'nde devam etti. Stüdyo çekimleri ile son bulan klipte 50 kişilik bir ekip çalıştı. 'Duy Istanbul', klibiyle beraber 16 Haziran'da tüm dijital platformlarda yerini alacak.