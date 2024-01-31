Ziynet Sali'den 'İmkânsız Bir Aşk Denir' Ziynet Sali, 'İmkânsız Bir Aşk Denir' isimli yeni şarkısını 2 Şubat'ta müzikseverlerle buluşturacak

Ziynet Sali, yeni şarkısı ‘İmkansız Bir Aşk Denir’'i dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Yunus Emre Gök’e ait şarkının düzenlemesini, Mustafa Ceceli yaptı. Murad Küçük’ün yönetmen koltuğunda oturduğu şarkının klibi, Kadıköy ve Pendik'te çekildi. Ziynet Sali'ye klipte, tiyatro öğrencilerinden oluşan 12 kişilik bir cast ekibi eşlik etti.

"AŞK ÇOK GÜÇLÜ AMA GEÇİCİ BİR DUYGU"

Ziynet Sali, ‘İmkânsız Bir Aşk Denir’ şarkısı için, “Çoğu insanın hayatında imkânsız aşkları olmuştur. Aşk ve sevgi bizi ayakta tutan en güzel duygular. Aşk çok güçlü ama geçici bir duygu. Bence yoğun duygular imkânsız olunca adı 'aşk' oluyor" ifadelerini kullandı.

‘İmkansız Bir Aşk Denir’, klibi ile beraber 2 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.