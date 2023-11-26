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        Haberler Magazin Ziynet Sali'den Erkan Erzurumlu açıklaması: Biz hep sevgiliyiz - Magazin haberleri

        Ziynet Sali'den Erkan Erzurumlu açıklaması: Biz hep sevgiliyiz

        2019'da müzisyen Erkan Erzurumlu ile evlenen Ziynet Sali, son dönemde gündem olan "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna "Biz hep sevgiliyiz. Evlilik kurumunda da sevgili gibiyiz. Aşkımız hep ateşli, hep tutkulu, hep yüksek" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:20
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        Ziynet Sali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenleriyle bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali, yılan şeklindeki küpeleriyle ilgili "Yılanlar bu kadar yanı başımızda işte" diyerek espri yaptı.

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        "AŞKIMIZ HEP TUTKULU"

        Müzisyen Erkan Erzurumlu ile 2019'da dünyaevine giren Ziynet Sali, gazetecilerin "Son dönemde gündem olan 'Evlilik aşkı öldürüyor mu? Sevgililik dönemi mi zor, yoksa evlilik dönemi mi?' tartışması var. Siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili?" sorusuna "Biz hep sevgiliyiz. Evlilik kurumunda da sevgili gibiyiz. Aşkımız hep ateşli, hep tutkulu, hep yüksek. Bütün dünyada yapılan araştırmalarda en sağlıklı ve uzun ilişkiler birlikte eğlenen çiftlerden çıkmış. Biz de çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz" yanıtını verdi.

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        25 YIL SONRA 'BELALIM'

        Şarkıcı Emrah'ın saygı albümünde 'Belalım' şarkısını seslendiren Ziynet Sali, konuyla ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle dile getirdi: Benim için heyecan verici. 'Belalım'ı 25 yıl sonra bu kez ben yorumladım. Şarkıyı zaten çok seviyordum, inşallah dinleyiciler de çok sever. Bugün de ilk kez seslendireceğim.

        #ziynet sali
        #Erkan Erzurumlu
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