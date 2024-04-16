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        Haberler Müzik Ziynet Sali: Gelecek neslin nostaljisi olmak isterim

        Ziynet Sali: Gelecek neslin nostaljisi olmak isterim

        Ziynet Sali, yeni teklisi 'Daha Nasıl Sevebilirim' ile müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:26
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        "Gelecek neslin nostaljisi olmak isterim"
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        Ziynet Sali, 'Daha Nasıl Sevebilirim' adlı yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Yeni şarkısı hakkında konuşan Sali, "Nostaljik şarkılar her zaman müzikal yolculuğumun bir parçası olmuştur. Eski duyguları daha çok seviyorum. Gelecek neslin nostaljisi olmak isterim. Şarkı yoğun bir sevgiyi anlatıyor ben de sevgimi yoğun yaşamayı sevenlerdenim. Herkesin kalbine dokunup sarıp sarmalayacak bir şarkı oldu." dedi.

        Söz ve müziğine Eyüp Ercan Sezer'in imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. 'Daha Nasıl Sevebilirim' klibi ile beraber yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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        #ziynet sali
        #Daha Nasıl Sevebilirim
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