Ziynet Sali: Gelecek neslin nostaljisi olmak isterim

Ziynet Sali, 'Daha Nasıl Sevebilirim' adlı yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Yeni şarkısı hakkında konuşan Sali, "Nostaljik şarkılar her zaman müzikal yolculuğumun bir parçası olmuştur. Eski duyguları daha çok seviyorum. Gelecek neslin nostaljisi olmak isterim. Şarkı yoğun bir sevgiyi anlatıyor ben de sevgimi yoğun yaşamayı sevenlerdenim. Herkesin kalbine dokunup sarıp sarmalayacak bir şarkı oldu." dedi.

Söz ve müziğine Eyüp Ercan Sezer'in imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. 'Daha Nasıl Sevebilirim' klibi ile beraber yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak.