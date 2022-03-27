Ziynet Sali: Güçlü bir Türk kadınıyım!

"ARABESKİ KİM SEVMEZ Kİ?"

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Güllü'nün 'Dışarıda Yağmur Var' adlı şarkısını seslendiren Ziynet Sali, "Bazı arabesk şarkıları çok severim. Arabeski kim sevmez ki? Fark ettim ki, plansız programsız, içinden geldiği gibi yapılan, samimi şeyler dinleyiciye daha çok geçiyor." dedi.