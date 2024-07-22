Ziynet Sali: Hem gurur verici hem de hüzünlü

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Ziynet Sali; "Hepimiz için çok önemli bir gün. Biz şahit olmadık ama büyüklerimiz o günleri yaşadı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında burada olmak hem gurur verici hem de hüzünlü ama yine şarkılar konuşacak" dedi.