Ziynet Sali: Hem gurur verici hem de hüzünlü
Türkiye ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan Ziynet Sali, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılıyla ilgili duygularını dile getirdi; "Biz şahit olmadık ama büyüklerimiz o günleri yaşadı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında burada olmak hem gurur verici hem de hüzünlü"
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ziynet Sali, Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan şarkıcı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı ile ilgili konuştu.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"
Ziynet Sali; "Hepimiz için çok önemli bir gün. Biz şahit olmadık ama büyüklerimiz o günleri yaşadı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında burada olmak hem gurur verici hem de hüzünlü ama yine şarkılar konuşacak" dedi.
Kuzey Kıbrıs'ın hak ettiği gibi, dünyada tanınmasını istediğini belirten Ziynet Sali; "Umarım herkese eşit haklar gelir ve bu anlamsız dava biter. Bu benim hayalimdir ama umarım hayal olarak kalmaz" ifadelerini kullandı.