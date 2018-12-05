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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, parayı pek sevmediğini söyleyen Ziynet Sali, Milli Piyango'da büyük ikramiye kendisine çıktığı taktirde ne yapacağı sorusuna, "Ben parayı seven biri değilim ama genelde para beni seviyor. Kimsesiz çocuklara, kimsesiz insanlara, hayvan barınaklarına ve içinde sosyal sorumluluk projesi ne varsa bol bol bağışta bulunurdum herhalde" yanıtını verdi.