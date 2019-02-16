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Geçtiğimiz günlerde tekrardan barıştıkları öğrenilmişti Sali, "Küs değildik hiçbir zaman hassas bir dönemdi,küslük ,hır,gür hiçbir zaman olmaz,arkadaşımın en kötü döneminde yanında olmam gerekiyordu,oldum her şey yolunda" diyerek müsaade istedi.