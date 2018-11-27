Kariyerini ABD MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de sürdüren Zlatan Ibrahimovic'in onaylı Instagram hesabından Türkiye bayrağının bulunduğu paylaşımlar yapıldı.

Tecrübeli oyuncunun hesabından, "Çok teşekkür ederim" ve "Seni seviyorum" mesajıyla birlikte Türk bayraklı dağ görselleri paylaşıldı.

Sosyal medyanın gündemine oturan bu olayın bir hack'lenme sonucu olabileceği öne sürüldü. Ibrahimovic'in hesabının Türk hackerlar tarafından ele geçirildiği iddia edilmeye başlandı.

Ibrahimovic'in ücretli av için Antalya Finike'deki Beydağları'na geldiği de öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın tecrübeli oyuncusu Chris Smalling'in hesabı hacklenmiş ve Fatih Terim paylaşımı yapılmıştı.

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