Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Zlatan Ibrahimovic, İspanya'ya mı transfer olacak? Ocak ayından MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'den ayrılacak olan Ibrahimovic'in adı İtalya'dan Napoli başta olmak üzere birçok takımla anılıyor... İsveçli golcünün hangi takıma gideceği merakla beklenirken Zlatan sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir videoyla İspanya'ya göz kırptı. Zlatan Ibrahimovic, "Merhaba İspanya, geri dönüyorum" dedi.

Kendine has açıklamaları ve hareketleriyle tanınan Ibrahimovic'in bu mesajının transferle ilgili olup olmadığını zaman gösterecek.