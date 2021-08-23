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Zonguldak'ta bir ev alevlere teslim oldu: 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralanırken, iki kişi de dumandan etkilendi

Zonguldak'ta bir ev alevlere teslim oldu: 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi
Zonguldak'ta yangın: 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi zehirlendi
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İHA

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yazar İlhami Sosyal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre A.G. (42) isimli kişi evinde uyuduğu sırada yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları evin balkonun camını kırarak içeri girdi. Olayı gören diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede yangının yaşandığı eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise eve girerek A.G'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçede yer alan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada hemen tedavi altına alınan A.G'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelirken durumunun ciddi olduğu öğrenildi. A.G, daha sonra yanık tedavisi görmek için Kocaeli'nin Derince ilçesine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; yangına müdahale sırasında yardımcı olan N.G. ve A.G. ise karbonmonoksit gazından zehirlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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