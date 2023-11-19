Zonguldak'ta yük gemisi karaya oturdu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Geminin, metrelerce yükselen dalgalar ile sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 19.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:13
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında Kamerun bandıralı kuru yük gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu.
Sahil güvenlik komutanlığı ve itfaiye ekipleri tarafından gemideki 13 personel sağ olarak tahliye edildi.
Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir