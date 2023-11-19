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        Haberler Gündem Zonguldak'ta yük gemisi karaya oturdu

        Zonguldak'ta yük gemisi karaya oturdu

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Geminin, metrelerce yükselen dalgalar ile sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:13
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        Zonguldak'ta yük gemisi karaya oturdu
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında Kamerun bandıralı kuru yük gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu.

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        Sahil güvenlik komutanlığı ve itfaiye ekipleri tarafından gemideki 13 personel sağ olarak tahliye edildi.

        Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir

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        #ZONGULDAK
        #ereğli
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