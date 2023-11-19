Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında. İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle döndü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Birçok ilde de benzer görüntüler kaydedildi
Son dakika haberine göre İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle döndü.
DHA'da yer alan habere göre Şile'de fırtına etkisini sürdürüyor. Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi taştı.
MASA VE SANDALYELER SUDA SÜRÜKLENDİ
Dere kenarındaki işletmeleri su bastı. İşletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.
EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYDI
Eyüpsultan'da da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı.
Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik nedeniyle park kapatıldı. Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.
İBB EKİPLERi 2 BİN 921 İHBARA MÜDAHALE ETTİ
İstanbul'da, dün gece başlayan sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle İBB ekipleri, 2 bin 921 ihbara müdahale etti. İBB'den yapılan açıklamada dün geceden itibaren Alo 153 Çözüm Merkezi'ne toplam 23 bin 389 çağrı geldiği ifade edildi. AKOM'un tahminine göre fırtına ile birlikte görülmesi beklenen yağışların bugün 16:00'a kadar etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.
İstanbul'da dün gece başlayarak bugün de devam eden sağanak ve yer yer kar yağışı nedeniyle metrekareye 30 ila 82 kg aralığında yağış düştüğü öğrenildi. En fazla yağış Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde kaydedildi. Dün 14 derece civarındaki sıcaklıklar, bugün 2 derece kadar gerilerken yağışlar sabah erken saatlerde, il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri ile Hadımköy civarına kar yağdı. İBB ekipleri Hadımköy'de tuzlama çalışması yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış süresince 5 bin 449 personel, 2 bin 135 araç ve iş makinesi ile toplam 2 bin 921 ihbara müdahale etti. Alo 153 Çözüm Merkezi´ne dün geceden itibaren toplamda 23 bin 389 çağrı geldiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, evsizlerin fırtına ve soğuk havadan zarar görmemesi için kış hizmetlerinin başlattığı ifade edildi.
FIRTINA VE SAĞANAK BUGÜN DE DEVAM EDECEK
AKOM'un tahminine göre ise bugün fırtına ile birlikte görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde 16:00'a kadar etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.
HADIMKÖY'DE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
İstanbul´da Hadımköy yolu ve Beykent bölgesinde son bir saat içerisinde hafif kar yağışı gerçekleşti. Buzlanma ihtimaline karşılık el ekipleriyle tuzlama yapıldı.
EVSİZ VATANDAŞLAR İBB TESİSLERİNE GETİRİLDİ
İstanbul için verilen turuncu alarm sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşların fırtınadan zarar görmemesi için Kış Hizmetleri´ni başlattı. İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Zabıta, İtfaiye, Sosyal Hizmetler, Destek Hizmetleri, Emlak ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlıklarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen İBB Evsizlere Kış Hizmeti; evsiz vatandaşlar, soğuk havaya maruz kaldıkları yerlerden İBB ekiplerince alınarak İBB tesislerine getirildi.
SAKARYA'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.
Karasu'da gece boyunca sağanak ve fırtına, etkili oldu. Plaj Caddesi'nde ağaçlar kökünden sökülüp devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Uçan parçalar caddeye savulurken, Karasu Belediyesi ekipleri, fırtınanın vurduğu bölgelerde çalışma başlattı.
İSTİNAT DUVARI YIKILDI BİNAYI SU BASTI
Burdur'da yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı, bir binanın da depo olarak kullanılan bodrum katını su bastı.
Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısı yaptığı Burdur'da, dün metrekareye 12 kilogram yağış düştü. En yoğun yağış, 19,7 kilogram ile merkez Yaylabeli köyünde gerçekleşti. Yağış nedeniyle kent merkezindeki Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katını, su bastı.
Bodrum katında biriken su, Burdur Belediyesi ekiplerince boşaltıldı. Aynı cadde üzerinde bir apartmanın istinat duvarının da 25 metrelik bölümü çöktü. Diğer yandan Burdur'da mevsimin ilk karı, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yerleşkesi'ne düştü. Kar yağışının kısa süreli serpinti şeklinde etkili olduğu görüldü.
ŞİDDETLİ DALGALAR NEDENİYLE TEKNELER ALABORA OLDU
Hatay'ın Samandağ ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar kumsalı kapladı.
İHA'nın haberine göre Türkiye'nin en uzun kumsalının bulunduğu Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar kıyı şeridine vurdu.
Peş peşe vuran dalgaların sahil boyuna taşmasıyla 14 kilometrelik sahilde bulunan kumsal sular altında kaldı. Bazı yerlerde ise rüzgardan dolayı tekneler alabora oldu. Alabora olan tekneleri vatandaşlar halat yardımıyla karaya çekti.