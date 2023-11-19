İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da birçok ilçede sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı ile birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı.
Yağışla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü. Taksim Meydanı’nda da etkili olan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü.
Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı.
Yağışla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü. Taksim Meydanı’nda da etkili olan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü.
Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.