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        Haberler Magazin 'Zübük' yeniden çekiliyor: Kemal Sunal yerine oğlu Ali Sunal oynayacak- Magazin haberleri

        'Zübük' yeniden çekiliyor

        Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan 'Zübük', yeniden beyazperdeye yansıtılıyor. 1980'de Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Zübükzade' karakterini, yeni uyarlamada oğlu Ali Sunal canlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:02
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        'Zübük' yeniden çekiliyor
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        Aziz Nesin’in eserinden uyarlama 'Zübük', 1980'de aynı adla sinema filmi olarak uyarlanmıştı.

        Kartal Tibet'in yönettiği filmde başrolleri; Kemal Sunal, Nevra Serezli, Bülent Kayabaş, Kadir Savun ve Ali Şen paylaştı.

        Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveden 'Zübük', 45 yıl sonra Ezel Akay tarafından sinemaya aynı adla ikinci kez uyarlanacak.

        Filmde; milletvekili 'İbrahim Zübükzade'yi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal canlandıracak.

        'Zübük'ün yeniden filme çekilmesini Ezel Akay, Bloomberg HT'de yayınlanan "Ali İle Aramızda" programında açıkladı. Akay, konuyla ilgili olarak yıllar önce de Ali Sunal’a bu rolü teklif ettiğini ancak ünlü oyuncunun; "Babamın oynadığı rolleri oynayamam" diyerek teklifi reddettiğini anlattı.

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        Ünlü yönetmen, bu kararı saygıyla karşıladığını fakat geçen süre zarfında Ali Sunal’ı bu ikonik karakteri canlandırmaya ikna etmeyi başardığını belirtti.

        Ali Sunal, programın ertesi günü, Instagram sayfasından babası adına açılan müzede bulunan 'Zübük' balmumu heykeliyle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

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