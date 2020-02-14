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Etnik müziğin ve Anadolu türkülerinin sevilen yorumcusu Züleyha, yeni single'ı 'Ah Yandım' ile pop müziğe yelken açtı. Müzikseverlerle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde buluşan kült eser 'Ah Yandım'ın sözleri Ercan Saatçi, bestesi ise Aykut Gürel'e ait.

Tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşan 'Ah Yandım'ın düzenlemelerinde Alican Özbuğutu ile Özkan Meydan imzası var.

Züleyha, her Çarşamba akşamı TRT Müzik ekranında, Sınırsız Ezgiler programını hazırlayıp, sunmaya devam ediyor. Züleyha'ya usta müzisyen Behzat Gerçeker eşlik ediyor.

Pasaportu gönül, rehberi müzik, rotası ise sanat olan Sınırsız Ezgiler'de Enbe Orkestrası ile en sevilen şarkılar, türküler seslendiriliyor.