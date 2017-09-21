1 haftada 46 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da operasyonlara aralıksız devam edildi.
Bu kapsamda, 14-20 Eylül tarihleri arasında Şırnak, Hakkari, Mardin ve Diyarbakır'ın kırsal bölgelerinde icra edilen orta çaplı operasyonlarda 46 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda, 19 piyade tüfeği, 4 makinalı tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 av tüfeği, 6 roketatar, bir uçaksavar makinalı tüfek, bir havan, 5 tabanca olmak üzere toplam 41 adet silah, 4 silah namlusu, 33 kilogram amonyum nitrat, 123 el bombası, 96 fünye, 5 bin 377 hafif silah mühimmatı, bin 60 uçaksavar mühimmatı, 5 havan mühimmatı, bir top mermisi, bir mayın, 47 RPG-7 roketatar roketi, 24 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 muhtelif dürbün, 3 gece görüş dürbünü, 57 şarjör, 13 telsiz, 64 tüp, 3 kamera ve bir güneş paneli ele geçirildi.
Öte yandan operasyonlarda 46 el yapımı patlayıcı tespit edilip imha edilirken teröristler tarafından kullanılan 47 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.
Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda ise 480 litre akaryakıt, 77 bin 310 paket kaçak sigara ve 91,5 kilogram uyuşturucuya el konuldu.
YASA DIŞI GEÇİŞLER
Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14 bin 911 kişi yakalandı.
Ayrıca operasyonlarda bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Bu hafta özellikle Şırnak, Hakkari ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili operasyonlarda bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildi.
Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında, hudut güvenliğini sağlamak, terör örgütü DEAŞ'ın tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilen harekatta, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.
El Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK ve PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edildi.
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