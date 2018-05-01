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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun! İşçilerin bayramını kutlamak için en güzel 1 Mayıs mesajlarını buradan gönderebilirsiniz. Hem kısa hem resimli 1 Mayıs işçi bayramı mesajlarını derledik. İşte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri