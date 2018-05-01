İşçi ve memur konfederasyonları, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle son yıllarda olduğu gibi bu yıl da farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek. Bu yıl işçi konfederasyonlarından DİSK İstanbul’da, TÜRK-İŞ Hatay’da, HAK-İŞ ise Adana’da 1 Mayıs’ı kutlayacak. Memur konfederasyonu Memur-Sen ise Kocaeli’nde kitlesel buluşmasını gerçekleştirecek. Türkiye Kamu-Sen ise 1 Mayıs’ta Anıtkabir’i ziyaret edecek.
BAŞKENT’TE ADRES TANDOĞAN MEYDANI
Gazete Habertürk'ün haberine göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara’da, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortak kutlanacak. Tüm sendika ve örgütler saat 12.00’de AKM alanından yürümeye başlayacak. Kortejlerin saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda buluşmasıyla 1 Mayıs programı başlayacak. İzmir’de ise 1 Mayıs kutlaması DİSK, KESK, TMMOB ve TÜRK-İŞ’in katılımıyla saat 13.00’te Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek.
Bursa’da ise sendikaların katılımıyla gerçekleşecek olan 1 Mayıs için saat 13.00’te kent meydanında toplanılacak ve saat 14.00’te buradan kutlamaların yapılacağı Atatürk Stadyumu Meydanı’na gidilecek.
İSTANBUL’DA BULUŞMA MALTEPE MEYDANI’NDA
İstanbul’daki kutlamaların adresi ise Maltepe miting alanı olacak. Sahne kurulan meydanın girişlerine X-Ray cihazları yerleştirildi. Kutlamaların huzur ve barış içerisinde yapılması için güvenlik önlemleri de artırıldı. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için 26 bin 174 personelin görevlendirildiğini açıklarken, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçları ile halkın yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alındı. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı da bariyerlerle kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonlarla önceki gece yarısı taşınan demir bariyerler meydanın çevrelerine yerleştirildi.
1 MAYIS’IN TARİHÇESİ
ABD’de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884’te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886’da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı. Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889 Paris Kongresi’nde işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir gün, işçilerin ortak bayramı ilan edildi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ‘1 Mayıs’ olarak belirlendi ve dünyanın birçok ülkesinde ‘’Emek Bayramı, İşçi Bayramı ve 1 Mayıs Bayramı’’ adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.
OSMANLI’DA İLK KUTLAMA 1911’DE
1 Mayıs İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti’nde ilk olarak 1911’de Selanik’teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken İstanbul’daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise ilk 1 Mayıs 1922 yılında Ankara’da kutlandı ve 1923’te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı. Taksim Meydanı’nda 1977’de düzenlenen 1 Mayıs programında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi. 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs, bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı. 1 Mayıs, 2009 yılında ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak resmi tatil ilan edildi.
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