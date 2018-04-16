Dünya çapında birçok ülkede her yıl kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Ülkemizde de çeşitli kutlamaların yapılacağı 1 Mayıs'ta işçiler ve emekçiler, kendilerine ait olan bu bayramı bekliyor. Peki 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yurt genelinde çeşitli kutlama etkinlikleriyle kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Dünyanın birçok yerinde kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil olarak sayılıyor. Bu nedenle 1 Mayıs'ta milyonlarca işçi ve öğrenci resmi tatil kapsamında bir günlük tatil yapacak.

1 MAYIS TARİHÇESİ

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın ortaya çıkışı, 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçilerinin yürüyüş yapmasıyla başladı. Günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüyüş yapan işçiler, fazla iş saatlerini protesto etti.

Ayrıca 1 Mayıs 1866 tarihinde de Amerika İşçi Sendikası Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar.

Yarım milyon işçinin katıldığı gösteriler, diğer tüm 1 Mayıs'larda devam etti. Daha sonrasında ise 4 Mayıs Haymarket Olayı meydana geldi. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.

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