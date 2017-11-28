10 bin dolara dayanan bitcoin hakkında merkez bankaları ne diyor?

- AFP

Dijital para birimi bitcoin 9 bin 700 doları geçerek bir rekor daha kırdı.

Cuma gününden beri yüzde 20 yükselen bitcoin 10 bin dolar sınırına yaklaştı.

Yılın başında bin dolar olan bitcoin böylece şimdiye kadar değerini 10'a katladı.

Bitcoin 2016 yılında ise yüzde 120'ye yakın yükselmişti.

- BBC

Vadeli satışları spekülasyonu artırabilir

En son olarak piyasa değeri açısından dünyanın en büyük döviz borsası işletmecisi olan Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası), bu yılın sonunda dijital para birimi Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerinin arzına başlayacağını duyurmuştu.

Ancak bitcoin yükselişine devam ederken bu sanal para biriminin bir balon olduğu uyarısında bulunan çok sayıda analist mevcut.

JP Morgan Bankası Başkanı Jamie Dimon, Bitcoin'in 'patlayacak bir dolandırıcılık' olduğunu öne sürmüştü.

Diğer yandan JP Morgan'ın müşterilerine CME Group'un piyasaya süreceği bitcoin vadelilerini satmayı düşündüğü aktarılıyor.

- Reuters

Vadeli işlemlerin bitcoin hakkında yapılan spekülasyonları artırabileceği uyarısında da bulunuluyor.

Guardian'a konuşan ETX Capital'ın kıdemli piyasa analisti Neil Wilson da bitcoinin balon olduğunu öne süren isimlerden biri.

Özellikle bitcoinin arkasında bir merkez bankasının olmaması hakkındaki şüphelerin artmasına yol açıyor.

Peki dünyanın önde gelen merkez bankaları bitcoin hakkında ne düşünüyor? Bloomberg'in hazırladığı derlemeye göre şüpheli yaklaşan da var takdir eden de.

Türkiye: Katkı sağlayabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, bu ayın başında yaptığı bir konuşmada dijital paraların finansal istikrara katkı sağlayabileceğini açıklamıştı.

Çetinkaya, Merkez Bankası'nın dijital paralardaki gelişmeleri yakından izlediğini aktararak TCMB'nin dijital paralar üzerine çalışması için piyasa katılımcılarından, politika yapıcılarından ve düzenleyicilerden oluşan bir grup oluşturduğunu ifade etti.

Murat Çetinkaya: Erdem Başçı'nın izinden giden genç başkan

Bitcoin niçin rekor üstüne rekor kırıyor?

Hollanda'da savcılıktan uyarı: Bitcoin ile kara para aklanabilir

ABD: Gizlilik endişesi

Amerikan Merkez Bankası Fed'in sanal para birimlerine karşı araştırması henüz erken bir aşamada.

Ancak merkez bankalarının sanal para üretmesine çok hevesli bakmıyor.

Fed'in başkan adayı Jerome Powell, teknik sorunların halen olduğunu söylerken gizliliğin önemli bir sorun olabileceğini ve özel sektör alternatiflerinin daha geçerli olabileceğini aktarıyor.

Avrupa: Lale balonu gibi

Avrupa Merkez Bankası ise çok sık olarak dijital para birimlerine yatırım yapmanın risklerine dikkat çekiyor.

AMB Başkan Yardımcısı Vitor Constancio, 17'nci yüzyılda Hollanda'da yaşanan lale balonuna atıfla bitcoinin bir para birimi değil lale olduğunu söyledi.

- Reuters

Meslektaşı Benoit Coeure ise bitcoinin istikrarsız olduğunu, vergi kaçırma ve suç unsurları taşıdığını söyledi.

Çin: Koşullar kıvamında

Çin, 2014 yılında kurduğu araştırma ekibiyle dijital para birimi teknolojisini üstlenmek için koşulların olgun olduğu görüşünde.

Ayrıca özel olarak sanal para üretenlere karşı operasyon düzenlerken ve bitcoini yasaklerken, Çin Merkez Bankası'nın ne zaman piyasaya sanal para süreceği henüz bilinmiyor.

Almanya: Spekülatif oyuncak

Almanya merkez bankası Bundesbank üyesi Carl-Ludwig Thiele, bitcoinin bir ödeme şeklinden çok 'spekülatif bir oyuncak' olduğunu öne sürdü.

Çoğu kişinin nakit ödeme yaptığı Almanya'da diğer yandan Bundesbank'ın ödeme sistemlerinde bu teknolojiyi çalıştığı biliniyor.

İngiltere: Potansiyel devrim

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, sanal para birimlerinin finansta bir devrim potansiyeli taşıdığını aktarıyor.

Bitcoinin arkasında bulunan blok zincir 'blockchain' teknolojisinin merkez bankalarını siber saldırı konusunda ve müşteriler ile kurumlar arasındaki ilişki açısından güçlendireceğini düşünen Carney, yine de BOE'nin sterlinin dijital versiyonunu yaratmaktan uzak olduğunu söylüyor.

Hindistan: İzin verilmiyor

Hindistan Merkez Bankası, kara para aklama ve terör organizasyonlarını fonlama aracı olarak kullanılabileceği için dijital para birimlerine karşı.

Hindistan'da kullanılmalarına izin verilmiyor.