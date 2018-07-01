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Meksika – ABD sınırındaki uyuşturucu kaçakçılığı problemine farklı bakış açısı getiren bir belgesel... Film ağırlıklı olarak, sınırın her iki tarafında uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmek için kurulmuş iki gönüllü örgütün hikâyesini anlatıyor ve devletten bağımsız gelişen bu kuruluşların ahlaki yanını sorguluyor. 2016’da belgesel Oscar’ına aday olmuştu. Filmi hafif bir dijital kamerayla çeken ve bazen kamerayı bizzat kullanan yönetmen Heineman, yer yer olayı bir haberci gibi takip ediyor.